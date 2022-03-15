Допоможи знищувати окупанта! Куди писати, якщо побачили ворожу техніку

В Україні створили боти для відстежування російської армії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Спеціально для цього Міністерство цифрової трансформації запустило спеціальний чат-бот у Telegram єВорог. Для його використання потрібно підтвердити свою особу через програму "Дія".

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Далі ви можете ділитися геопозицією ворога, фото та відео доказами.

Але це єдиний сервіс для виявлення окупанта. Раніше Служба безпеки України запустила чат-бот у Telegram STOP Russian War.

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За допомогою цього бота можна не тільки повідомити розташування армії ворога, але й дати наведення на ціль для кібератаки на інфраструктуру окупанта.

Але водночас СБУ нагадує, що не треба повідомляти про переміщення українських військових, а також відразу ж писати в соцмережі про наслідки обстрілу з боку окупанта. Тим самим ви допомагаєте йому скоригувати удар.

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Як можна допомогти українській армії, маючи лише смартфон: