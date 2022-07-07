Парникові гази – без контролю: у США "дозволили" електростанціям забруднювати атмосферу

У США дали електростанціям можливість регулювати свої власні викиди СО2, по суті "дозволивши" забруднювати атмосферу

Екологи та "зелені" обурені ще одним неймовірним рішенням Верховного суду США : він дав електростанціям можливість самостійно регулювати власні викиди вуглекислого газу.

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Електростанції є другим за величиною джерелом викидів парникових газів у країні за даними Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), раніше чинного регулюючого органу. Який нині значною мірою позбавлений своєї влади у галузі завдяки цій останній постанові.



Це серйозний удар по зусиллях країни по боротьбі зі зміною клімату і, швидше за все, матиме далекосяжні наслідки для спроб інших агентств врятувати планету від кліматичної катастрофи.

Спроба цього суду позбавити EPA повноважень — драматичний відхід від федеральної політики, від судового прецеденту, — сказала Gizmodo Ліза Грейвс, керівник групи зі спостереження за громадською політикою True North Research.

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