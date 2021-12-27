Відштовхнув від себе: емоційний робот-гуманоїд схопив людину за руку

Робот-гуманоїд прибрав руку людини, коли та торкнулася його обличчя

Британські інженери, які створили робота-гуманоїда на ім'я Ameca, опублікували чергове відео експерименту з ним.

Так, спочатку людина водила пальцем перед обличчям робота, і на відео Engineered Arts видно, як гуманоїд стежить за рукою.

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Після серії рухів інженер наближає долоню до голови робота, але той відсторонюється. Після цього вчений торкається пальцем носа робота, і той хапає його за руку, відводячи її убік.

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Як пояснили самі інженери, Ameca реагує на появу предметів (або ж живих істот) у його особистому просторі.

"Це навіть нас починає лякати, але ми звикли", – заспокоюють вчені.

Нагадаємо, гуманоїд є платформою для тестування робототехнічних технологій. Раніше вчені показали, як він демонструє цілий шквал емоцій – від радості до гніву.

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Зокрема, Ameca після запуску продемонстрував здивування, коли розглядав свої власні руки.

Робот, щоправда, все ще не може ходити, але рано чи пізно він встане на ноги, обіцяють інженери.