Окупанти влаштували пожежі в Чорнобильській зоні – дані супутника

В Чорнобильській зоні пожежа / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Супутник Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA) зафіксував у Чорнобильській зоні 7 осередків загоряння.

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Ймовірно, спалах відбувся внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме – влучення снаряда або навмисного підпалу, пише сайт Верховної Ради.

Повідомляється, що площа пожежі перевищує допустимі норми у десятки разів. У зв'язку з цим зростають ризики радіаційного зараження у межах 10-кілометрової зони навколо ЧАЕС.

Ситуація на ЧАЕС