Оккупанты устроили пожары в Чернобыльской зоне – данные спутника

В Чернобыльской зоне пожар / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA) зафиксировал в Чернобыльской зоне 7 очагов возгорания.
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Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно – попадания снаряда или умышленного поджога, пишет сайт Верховной Рады.
Сообщается, что площадь пожара превышает допустимые нормы в десятки раз. В связи с этим возрастают риски радиационного заражения в пределах 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС.
Ситуация на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 13 марта украинцам удалось предотвратить ядерную катастрофу на ЧАЭС, возобновив электроснабжение станции.