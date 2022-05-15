Вогняна куля налякала британців, а навздогін вибух: метеорит упіймали 15 відеокамер веб-сайту UKMON

Атаку вогненним метеоритом над Великобританією зловили 15 відеокамер та смартфони очевидців

Сотні людей повідомили, що бачили "яскраво-зелену" вогненну кулю по всій Англії та Уельсу, а після її падіння пролунав потужний вибух. За даними Британської метеорної мережі (UKMON), яка керує мережею із 153 камер виявлення.

Ці камери фіксують метеори та боліди по всій Великій Британії, вогненна куля був зафіксований п'ятнадцятьма камерами виявлення. Після запису фотографій та відео на свої відеореєстратори та відеодомофони більше 250 людей повідомили про інцидент на веб-сайті UKMON (відповідно до BBC News ).

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Понад 250 британців повідомили про інцидент на веб-сайті UKMON

Так, поки Британію атакує метеорит, на Марсі знайшли воду – підтвердила розвідка NASA. Згідно з UKMON, в інших повідомленнях писали, що вогненна куля була зеленого кольору, що вказує на те, що у складі метеороїду в основному магній.

Річард Касерек, засновник UK Meteor Network, повідомив, що кінцева висота згаданої вогняної кулі становить приблизно 30 кілометрів над землею , А швидкість – 6,9 кілометра в секунду. За словами Качерека, дані вказують на те, що можливий ще один приліт іншого метеориту.

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Жодна частина метеорита, який нібито впав, не була офіційно виявлена після трьох тижнів пошуків / Фото: Science Alert

Зафіксований нещодавно камерами камінь, ймовірно, старший за Землю і може допомогти вченим дізнатися більше про Сонячну систему. Проте, незважаючи на кілька "дуже багатообіцяючих" матеріалів, про які повідомляли астрономи, жодну частину метеорита не було офіційно виявлено після трьох тижнів пошуків.

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