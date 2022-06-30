NASA помилилися: активність Сонця зростає, а не падає – що чекає землян

NASA помилилися з прогнозом: спалахи на Сонці будуть частими та породять магнітні бурі, спрямовані на Землю

Експерти з НАСА та Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (НОАА) передбачили, що майбутній Сонячний цикл буде таким самим слабким. Проте є інший прогноз, котрий підтвердив протилежне – Сонце буде дуже активним.

Також ми писали, що жити на Марсі можна: Curiosity знайшов докази на радість NASA. Так, прогноз сонячної активності, складений групою під керівництвом Скотта Макінтоша, сонячного фізика та заступника директора Національного центру атмосферних досліджень США, передбачає прямо протилежне.

Реклама

Сонячний 25-й цикл може бути одним із найсильніших в історії людства. Команда опублікувала свої прогнози у журналі Solar Physics у листопаді 2020 року. Відтоді експерти NOAA і НАСА були спантеличені, оскільки їхній прогноз виявився невірним. У цей же час Макінтош та його колеги спостерігали, як Сонце робить саме те, що вони очікували.

Наприклад, у той час як NOAA і НАСА пророкували на грудень 2021 року всього 27 сонячних плям, Сонце виробило 67, що більш ніж удвічі перевищує оцінку. А в травні 2022 року замість 37 сонячних плям, передбачених NOAA і NASA, їх було 97, що виробляють сонячні спалахи та корональні викиди маси.

Реклама

До кінця цього року Сонце легко досягне 115 сонячних плям на місяць, відповідно буде більше магнітних бур. / Фото: gazeta.ru,

Інтенсивна сонячна активність викликала геомагнітні бурі Землі, завдаючи шкоди супутникам на орбіті та викликаючи полярні сяйва. Офіційний прогноз піку сонячного максимуму, який очікується у квітні 2025 року, — 115 сонячних плям цього місяця.

Але якщо крива слідує поточній тенденції, яка відображає прогноз Макінтоша та його команди, вже до кінця цього року Сонце легко досягне 115 сонячних плям на місяць а через два роки досягне піку в більш ніж 210 сонячних плям на місяць.

Реклама

Це справді дико, що сонце продовжує нарощувати активність, – сказав Макінтош, – Місяць за місяцем вона продовжує зростати. Але побачимо. Сонце іноді робить дивні речі, і завтра цикл може повністю звалитися.

Також ми писали, що ВПС США представили футуристичний шолом льотного екіпажу.