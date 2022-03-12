Накриє всю Європу: вчений показав карту, куди дійде радіація із Чорнобиля

В Європі бояться нової аварії на ЧАЕС / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Українська розвідка повідомила, що Путін готує теракт на ЧАЕС. Станція вже залишилася без електропостачання та невідомо, на скільки вистачить дизель-генераторів, які потрібні для роботи насосів та вентиляції.

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Росія планує влаштувати нову техногенну катастрофу, а потім звинуватити у цьому Україну. Розвідка повідомила, що окупанти збирали тіла загиблих українських військових, щоби підкинути їх на станції.

Враховуючи ці побоювання, географ Саймон Кюстенмахер поділився лякаючою картою, яка показує руйнівні наслідки ядерної катастрофи для Європи, пише express.co.uk.

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"От така хмара радіації накрила Європу під час Чорнобильської катастрофи 1986 року. Це ніжне нагадування про те, що обстріли, бомбардування, атаки на ядерні реактори – божевільна витівка", – написав учений.

Найбільше від аварії на ЧАЕС 1986 року постраждали Україна, Росія та Білорусь, але також радіація накрила всю Європу та дійшла до Великої Британії. Основна причина в тому, що в перші дні після катастрофи над Європою пронеслися небезпечні радіоактивні хмари.

Ще одна карта поширення радіації 1986 року:

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Раніше ми писали, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ – що відомо.