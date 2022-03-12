Накроет всю Европу: ученый показал карту, куда дойдет радиация с Чернобыля

В Европе опасаются новой аварии на ЧАЭС / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинская разведка сообщила, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. Станция уже осталась без электроснабжения и неизвестно, насколько хватит дизель-генераторов, которые нужны для работы насосов и вентиляции.

Читайте также: Взрыв неизбежен? Почему обесточенная ЧАЭС – опасность для всей Европы

Реклама

Россия планирует устроить новую техногенную катастрофу, а затем обвинить в этом Украину. Разведка сообщила, что оккупанты собирали тела погибших украинских военных, чтобы подбросить их на станции.

Учитывая эти опасения, географ Саймон Кюстенмахер поделился пугающей картой, показывающей разрушительные последствия ядерной катастрофы для всей Европы, пишет express.co.uk.

Реклама

"Вот так облако радиации накрыло Европу во время Чернобыльской катастрофы 1986 года. Это нежное напоминание о том, что обстрелы, бомбардировки, атаки на ядерные реакторы – безумная затея", – написал ученый.

Больше всего от аварии на ЧАЭС в 1986 году пострадали Украина, Россия и Беларусь, но также радиация накрыла всю Европы и дошла до Великобритании. Основная причина заключалась в том, что в первые дни после катастрофы над Европой пронеслись опасные радиоактивные облака.

Еще одна карта распространения радиации в 1986 году:

Реклама

Ранее мы писали, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ – что известно.