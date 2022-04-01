На Закарпатті IT-фахівців звільнять від мобілізації

IT-фахівців запрошують на Закарпаття / Фото: Pixabay

Закарпаття може стати українською "Кремнієвою долиною". Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив про створення національного IT-кластера на Закарпатті та звільнення IT-фахівців від військової служби.

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"Закарпаття стає національним хабом для всього українського бізнесу, який захищає українську економіку. Бізнес, який буде переміщений та працюватиме на Закарпатті, буде захищений", – написав він у Facebook .

Що пропонують на Закарпатті:

Бронюють IT-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та військового стану;

Представляють локації для роботи, перероблені офісні площі та коворкінги, забезпечують їхню охорону;

Надають якісний сучасний Інтернет (волокно, супутник);

Допомагають у супроводі економічної, податкової та господарської діяльності.

Що потрібно знати IT-компаніям та спеціалістам для релокації свого бізнесу

IT-бізнес має зареєструватися як підприємство, яке має намір перемістити свою діяльність та потужності до Закарпатської області до Мінекономіки.

Обов'язкова реєстрація як суб'єкта господарської діяльності біля області як реінтегроване підприємство з іншого регіону.

Після цього ОВА спільно з Мінекономіки забезпечує формування пропозицій щодо бронювання IT-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та воєнного стану.