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На Закарпатье IT-специалистов освободят от мобилизации

Александр Трикиша
1 апреля, 10:50
IT-специалистов приглашают работать в Закарпатскую область и обещают условия для развития бизнеса

IT-специалистов приглашают на Закарпатье / Фото: Pixabay

Закарпатье может стать украинской "Кремниевой долиной". Глава Закарпатской ОГА Виктор Никита заявил о создании национального IT-кластера на Закарпатье и освобождении IT-специалистов от военной службы.

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"Закарпатье становится национальным хабом для всего украинского бизнеса, защищающего украинскую экономику. Бизнес, который будет перемещен и работать в Закарпатье, будет защищен", – написал он в Facebook.

Что предлагают на Закарпатье:

  • Бронируют IT-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военного состояния;
  • Представляют локации для работы, переделанные офисные площади и коворкинги, обеспечивают их охрану;
  • Предоставляют качественный современный Интернет (волокно, спутник);
  • Помогают в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности.

Что ​​нужно знать IT-компаниям и специалистам для релокации своего бизнеса

IT-бизнес должно зарегистрироваться как предприятие, которое намерено переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область в Минэкономики.

Обязательная регистрация как субъекта хозяйственной деятельности на территории области как реинтегрированное предприятие из другого региона.

После этого ОВА совместно с Минэкономики обеспечивает формирование предложений по бронированию IT-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военного состояния.