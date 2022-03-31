На Марсі сфотографували величезний мозок: звідки він там взявся

На Марсі виявили кратери, схожі на людський мозок / Фото: ESA

На недавніх знімках, зроблених орбітальним апаратом Mars Express Європейського космічного агентства, видно великі кратери в Утопії, найбільшому відомому ударному басейні в Сонячній системі.

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Ширина Утопії складає близько 3300 км - це майже вдвічі більше площі пустелі Сахара.

Ці разючі геологічні особливості розташовані на рівнині Утопія, масивної лавової рівнини, яка багата льодом на її поверхні та під нею. До речі, на Марсі вже настала весна: NASA показало, як на Червоній планеті тане сніг.

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Пролітаючи над марсіанською атмосферою, орбітальний апарат та його стереокамера високої роздільної здатності зафіксували два кратери на лавовій рівнині.

По обидва боки кратерів знаходяться плоскі поверхні, так звані покривні відкладення, які є шарами пилу і льоду. Ймовірно, вони утворилися зі стародавніх марсіанських снігів, коли вісь обертання Марса мала сильніший нахил, ніж сьогодні.

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Один із кратерів має всередині "мозкову поверхню", названу так через схожість із звивинами людського мозку.

Поблизу ця поверхня виглядає так:

За однією з версій, місцевість утворилася із прихованої води, яка сублімує, послаблюючи марсіанську поверхню і надаючи їй хвилястий вигляд, пише gizmodo.com.