На тлі збою в Facebook у Telegram з'явилася рекордна кількість нових користувачів

Telegram отримав 70 мільйонів нових користувачів / Фото: Depositphotos

У понеділок Facebook не працював близько шести годин, спричинивши паніку серед користувачів і не тільки. Раніше ми писали, чому соцмережі такі важливі для всього бізнесу.

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Водночас у Telegram з'явилася рекордна кількість нових користувачів – 70 мільйонів.

70 мільйонів нових користувачів – це збільшення більш ніж на 10 відсотків, якщо порівняти з 500 мільйонами активних користувачів на місяць, які Telegram мав станом на січень цього року, коли востаннє повідомляли про подібний стрибок нових реєстрацій, повідомляє theverge.com.

"Новим користувачам я хотів би сказати таке: "Ласкаво просимо в Telegram, найбільшу незалежну платформу обміну повідомленнями!" – написав Дуров. – Ми не підведемо вас, коли це зроблять інші".

Раніше ми писали про ребрендинг в Instagram. Що з'явилося нового в соцмережі після збою. Напередодні соцмережа не працювала шість годин у всьому світі.