На тлі обстрілу України в Telegram стався масштабний збій

В Telegram відбувся збій / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
На проблему поскаржилися жителі України, а також Росії та Білорусі. Нагадаємо, що сьогодні Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети.
Наразі проблем у роботі месенджера не спостерігається. Усі актуальні новини з подій в Україні ви можете дізнатися у нашому Telegram-каналі.
Раніше ми писали:
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни.
- У Миргороді зафіксували вибухи ракет, у місті є військова авіація (відео).
- Росія пішла в атаку з окупованого Криму – рухається техніка, вбито українського прикордонника.
- Також Зеленський звернувся до Заходу: Треба терміново зупинити Путіна . Президент закликав світових лідерів сформувати "антипутинську коаліцію".