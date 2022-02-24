На фоне обстрелов Украины в Telegram произошел масштабный сбой

В Telegram произошел сбой / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
На проблему пожаловались жители Украины, а также России и Беларуси. Напомним, что сегодня Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты.
На данный момент проблем в работе мессенджера не наблюдается. Все актуальные новости по событиям в Украине вы можете узнать в нашем Telegram-канале.
Раньше мы писали:
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей территории страны.
- В Миргороде зафиксировали взрывы ракет, в городе есть военная авиация (видео).
- Россия пошла в атаку из оккупированного Крыма – движется техника, убит украинский пограничник.
- Также Зеленский обратился к Западу: Надо срочно остановить Путина. Президент призвал мировых лидеров сформировать "антипутинскую коалицию".