На фоне обстрелов Украины в Telegram произошел масштабный сбой

В Telegram произошел сбой / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На проблему пожаловались жители Украины, а также России и Беларуси. Напомним, что сегодня Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты.

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На данный момент проблем в работе мессенджера не наблюдается. Все актуальные новости по событиям в Украине вы можете узнать в нашем Telegram-канале.

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