Потужна буря на Сонці спровокувала фантастичне полярне сяйво на Землі

Красиві фото полярного сяйва / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Серія сонячних бурь минулого тижня спровокувала сильне полярне сяйво на Землі. Особливо ефектно воно виглядало у нічному небі у Канаді, північних частинах США та Новій Зеландії.

Фотограф Дженні Хейган зробила фотографію полярного сяйва над занедбаною хатиною в Канаді, коли воно переливалося зеленими та червоними відтінками.

Реклама

"Нічне небо пропонує так багато всього, що можна побачити із нашого невеликого космосу на Землі", – прокоментувала своє фото Хейган.

Хейган також змогла записати приголомшливе таймлапс відео неба, пише space.com.

Також своїми роботами поділились інші фотографи

Реклама

Що таке полярне сяйво і як воно з'являється

Назва "полярне сяйво" вигадав італійський астроном Галілео Галілей у 1619 році – на честь римської богині ранкової зорі Аврори та грецького бога північного вітру Борея. Але перші згадки про полярне сяйво відносяться ще до 30 000 року до н.е.

Сонце викидає заряджені частинки зі своєї корони чи верхніх шарів атмосфери, створюючи те, що називається сонячним вітром. Коли цей вітер стикається з іоносферою Землі або верхніми шарами атмосфери, народжується полярне сяйво.

Реклама

Найчастіше та найяскравіше полярне сяйво буває, коли на Сонці відбуваються магнітні бурі.

Щоб краще вивчити полярні сяйва, NASA відправило до Сонця сонячний зонд Parker. Нещодавно він зробив неймовірно близьке фото зірки.

До речі, якийсь час тому астронавт Тома Песке зробив гарний знімок полярного сяйва з Міжнародної космічної станції. З космосу воно виглядає ще фантастичнішим!