Найкращий із сотні – ВПС США представили футуристичний шолом льотного екіпажу

Новий шолом для льотного складу ВПС США, в якому тепер і жінки, легший за старий на 42% / Фото: interestingengineering

ВПС США вибрали каліфорнійську компанію LIFT Airborne Technologies для продовження розробки нового шолома, призначеного для екіпажів літаків.

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Було представлено понад 100 проєктів, але є лише один переможець. Щоб впровадити в шолом найпередовіші технологічні інновації, ВПС США поставили перед нетрадиційними оборонними компаніями завдання розробки.

Проєкт був запущений через AFWERX, інноваційний підрозділ ВПС, який працює з командами у різних галузях та використовує конкуренцію для пошуку найкращих та найпередовіших інноваційних рішень. ВПС США вирішують проблеми, пов'язані з тривалими травмами шиї та спини, з якими стикалися льотні екіпажі, – виявлено зв'язок з інтенсивним використанням шолома.

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Модернізація сучасних пристроїв на шоломах старих конструкцій змінює центр ваги шолома, що значно впливає, коли на пілота впливають гравітаційні сили, які в шість або навіть дев'ять разів перевищують норму. Крім того, демографічний склад ВПС змінився: в армію прийняли багато жінок-пілотів.

Дослідження, проведене в 2020 році, показало, що жінкам-льотчицям більше підходить шолом меншого розміру. Повітряне бойове командування ініціювало пошук шолома наступного покоління, спрямований на збільшення тривалості життя пілота.

Новий шолом для льотчиків ВПС США оснащений магнітними ременями для підборіддя, які дозволяють стикувати їх однією рукою / Фото: interestingengineering

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Було отримано більше 100 проєктів, які потім були оцінені та відправлені для подальшого тестування AFLCMC у співпраці з Дослідницькою лабораторією ВПС (AFRL), Лабораторією розміщення льотчиків та випробувальними й оцінними ескадрильями на авіабазі Елгін для завершення роботи над прототипом LIFT.



Згідно з вебсайтом компанії, новий дизайн пропонує магнітні ремені для підборіддя, які допомагають стикувати їх однією рукою, і байонетні приймачі, що обертаються, які дають регулювати кисневі маски до 45 градусів. Шолом на 42 відсотки легший, ніж ті, що нині використовують авіатори, і оснащений п'ятьма зручними вкладками. Їх можна регулювати для індивідуального припасування кожному користувачеві.

Тепер шолом піддаватиметься подальшим дослідженням, випробуванням та доопрацюванням, після чого ВПС підтвердять прототип і запропонують контракт на виробництво в 2024 році.

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