Криптовалюта українців не цікавить: результати опитування

Криптовалютою не дуже цікавляться в Україні / Фото: Pixabay

Набридлива реклама в соцмережах закликає купувати криптовалюту, поки не пізно. Але скільки людей реально володіють цифровими грошима?

Виявляється, в Україні таких лише 7%. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus, яке було зроблено для "Сьогодні".

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Втім, 13% з опитаних планують найближчим часом придбати криптовалюту, а 61% категорично проти таких інвестицій.

Понад 60 відсотків українців не збирається купувати криптовалюту / Фото: freepik.com

При цьому більше цифровими грошима у нас в країні цікавляться чоловіки – вони й більше володіють, і більше планують купувати.

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Але вистачає і тих, хто взагалі не розуміє, про що йдеться. Майже 10 відсотків не знає, що таке криптовалюта, а більшість їх представляє молоде покоління, що дуже дивно.

Що таке криптовалюта

Криптовалюта – це віртуальні гроші, платежі якими проходять у своїй системі, не пов'язаній із банками. Найвідомішою криптовалютою є Bitcoin. Нині його курс перевищує 40 тисяч доларів.

Зберігається криптовалюта в спеціальних електронних гаманцях, а видобувають її за допомогою комп'ютерних обчислень, для чого потрібна потужна відеокарта та багато енергії. Тому багато країн виступають проти криптовалюти, адже її добування спричиняє високе навантаження на енергосистему.

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