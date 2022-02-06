Криптовалюта украинцев не интересует: результаты опроса

Криптовалютой не очень интересуются в Украине / Фото: Pixabay
Надоедливая реклама в соцсетях призывает покупать криптовалюту, пока еще не поздно. Но сколько людей реально владеют цифровыми деньгами?
Оказывается, в Украине таких всего 7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus, который был сделан для "Сегодня".
Впрочем, 13% из опрошенных планируют в ближайшее время обзавестись криптовалютой, а 61% категорически против таких инвестиций.
При этом больше цифровыми деньгами у нас в стране интересуются мужчины – они и больше владеют, и больше планируют покупать.
Но хватает и тех, кто вообще не понимает, о чем речь. Почти 10 процентов не знает, что такое криптовалюта, а большая часть из них представляет молодое поколение, что очень удивительно.
Что такое криптовалюта
Криптовалюта – это виртуальные деньги, платежи которыми проходят в своей системе, не связанной с банками. Самой известной криптовалютой является Bitcoin. Сейчас его курс превышает 40 тысяч долларов.
Хранится криптовалюта в специальных электронных кошельках, а добывают ее с помощью компьютерных вычислений, для чего необходимы мощная видеокарта и много энергии. Поэтому многие страны выступают против криптовалюты, ведь ее добывание влечет за собой высокую нагрузку на энергосистему.
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