Корабель SpaceX Dragon доставить на Землю цінний вантаж: допоможе дослідити хворобу Альцгеймера

Вантажний корабель приводниться біля узбережжя Флориди / Фото: REUTERS
Космічний корабель зробить приводнення за допомогою парашута біля узбережжя Флориди, а потім наукові дані з борту капсули будуть швидко транспортовані в Центр обробки даних космічної станції NASA.
Читайте також: Земля з висоти в 590 кілометрів! Астронавти показали неймовірне відео з космосу
Короткі часові рамки транспортування дозволять дослідникам збирати дані з мінімальним впливом сили тяжіння Землі на зразки, повідомляється на сайті NASA.
Виліт космічного човника почнеться приблизно о 16:05 за Києвом, а приводнився він повинен о шостій ранку за нашим часом.
Деякі з наукових досліджень, які "Дракон" поверне на Землю:
- Ring Sheared Drop досліджує утворення і потік аномальних білків, які можуть впливати на хімічні взаємодії. Результати можуть сприяти кращому розумінню нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, а також розробці сучасних матеріалів.
- Anti-Atrophy вивчає здатність біоматеріалів пригнічувати атрофію м'язів в умовах мікрогравітації. Результати можуть призвести до виробництва фармацевтичних препаратів для запобігання атрофії м'язів не тільки космонавтів в космосі, але і людей похилого віку на Землі.
- Genes in Space-8 тестує технологію моніторингу експресії генів в космосі. Цей тест може привести до кращого розуміння викликаних космічними польотами змін експресії генів печінки і може підтримати розробку нових методів лікування, які можуть враховувати адаптацію організму до космічного польоту.
SpaceX Cargo Dragon був відправлений на МКС 29 серпня і прибув на місце через 32 години: