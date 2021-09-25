Корабель SpaceX Dragon доставить на Землю цінний вантаж: допоможе дослідити хворобу Альцгеймера

Вантажний корабель приводниться біля узбережжя Флориди / Фото: REUTERS

Космічний корабель зробить приводнення за допомогою парашута біля узбережжя Флориди, а потім наукові дані з борту капсули будуть швидко транспортовані в Центр обробки даних космічної станції NASA.

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Короткі часові рамки транспортування дозволять дослідникам збирати дані з мінімальним впливом сили тяжіння Землі на зразки, повідомляється на сайті NASA.

Вантажний корабель SpaceX Cargo Dragon. Фото: NASA

Виліт космічного човника почнеться приблизно о 16:05 за Києвом, а приводнився він повинен о шостій ранку за нашим часом.

Деякі з наукових досліджень, які "Дракон" поверне на Землю:

Ring Sheared Drop досліджує утворення і потік аномальних білків, які можуть впливати на хімічні взаємодії. Результати можуть сприяти кращому розумінню нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, а також розробці сучасних матеріалів.

досліджує утворення і потік аномальних білків, які можуть впливати на хімічні взаємодії. Результати можуть сприяти кращому розумінню нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, а також розробці сучасних матеріалів. Anti-Atrophy вивчає здатність біоматеріалів пригнічувати атрофію м'язів в умовах мікрогравітації. Результати можуть призвести до виробництва фармацевтичних препаратів для запобігання атрофії м'язів не тільки космонавтів в космосі, але і людей похилого віку на Землі.

вивчає здатність біоматеріалів пригнічувати атрофію м'язів в умовах мікрогравітації. Результати можуть призвести до виробництва фармацевтичних препаратів для запобігання атрофії м'язів не тільки космонавтів в космосі, але і людей похилого віку на Землі. Genes in Space-8 тестує технологію моніторингу експресії генів в космосі. Цей тест може привести до кращого розуміння викликаних космічними польотами змін експресії генів печінки і може підтримати розробку нових методів лікування, які можуть враховувати адаптацію організму до космічного польоту.

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SpaceX Cargo Dragon був відправлений на МКС 29 серпня і прибув на місце через 32 години: