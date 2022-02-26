Класик літератури, критики якого боялися королі – історія дня за хвилину

Рівно 220 років тому народився Віктор Гюго / Фото: Колаж: Сьогодні

Гігант, що став класиком за життя, вождь романтизму, предтеча французького соціально-психологічного роману – щойно не називають Віктора Гюго. І всі ці визначення – щирі.

Реклама

Демократ та гуманіст, він боровся за ідеали справедливості, з трибуни Палати перов захищав свободу друку.

Перу Віктора належить колосальна кількість творів: романи, драми у прозі та віршах, різноманітна поезія – від ліричної до сатиричної, літературно-критичні статті, листи. Тим не менш, у щоденнику він помітить: "Я не встиг висловити і тисячної частки того, що є в мені".

Хоча якби він написав лише "Останній день засудженого до смерті", "Знедолені", "Собор Паризької Богоматері", "Людина, яка сміється", все одно стала б знаменитою.

Реклама

Оголосивши зрадником Наполеона III, який організував переворот, змушений був емігрувати. Поза батьківщиною сенатор, пер, академік залишиться майже двадцять років ("сумно живу у праці та поневіряннях"), і повернеться до Парижа після смерті самозванця.

Церемонію похорону самого Гюго (труну виставили під Тріумфальною Аркою) відвідало близько мільйона громадян.

Опозиціонер

Гюго не боявся критикувати владу. Його п'єса "Король бавиться" – про Франциска I, що звело абсолютизм в ранг внутрішньої політики: "Що завгодно королю – завгодно закону". Чиновників призначав за свавіллям, парламентаріїв не ставив ні в гріш, примушуючи їх купувати мандати, міг звільнити губернаторів гуртом без пояснення причин, народ тиснув непосильними податками.

Реклама

Король-самодур для своїх тілесних втіх викрадає юну красуню доньку придворного блазня Трибуле. Шукати справедливості? На жаль, чоловіків і батьків, які посміли в'якати, стратили за держзраду.

І ось на таку "гарячу" тему Гюго написав п'єсу. Прем'єра відбулася у "Комеді Франсез" і після прем'єри була заборонена.

Автор намагався, як і його герой-блазан, боротися. Безуспішно. Показ відновили лише через півстоліття.

До речі, оперу "Ріголетто" Джузеппе Верді написав за мотивами "Король бавиться", де короля підмінили герцогом.

Пекло, в якому нудьгують

У Гюго чи не кожен абзац прикрашає афоризм:

Бути добрим дуже легко, бути справедливим – важко.

Злидні ведуть до революції, революція – до злиднів.

Маленьке містечко – це багато ротів, які кажуть, та мало голів, які думають.

Гірше пекла, в якому страждають, може бути тільки пекло, в якому нудьгують.

"Я" однієї людини ширша і глибша, ніж "Я" цілого народу.

Засипте прірву невігластва, і ви знищите кубло злочинів.

Кохання – як дерево; вона виростає сама собою, пускає глибоко коріння у всю нашу істоту і нерідко продовжує зеленіти і цвісти навіть на руїнах нашого серця.

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв. Історії про героїв попередніх днів читайте за цим посиланням.