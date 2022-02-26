Классик литературы, критики которого боялись короли – история дня за минуту

Ровно 220 лет назад родился Виктор Гюго / Фото: Коллаж: Сегодня

Гигант, ставший классиком при жизни, вождь романтизма, предтеча французского социально-психологического романа – как только не величают Виктора Гюго. И все эти определения – истинны.

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Демократ и гуманист, он сражался за идеалы справедливости, с трибуны Палаты пэров защищал свободу печати.

Перу Виктора принадлежит колоссальное количество произведений: романы, драмы в прозе и стихах, разнообразная поэзия – от лирической до сатирической, литературно-критические статьи, письма. Тем не менее, в дневнике он пометит: "Я не успел выразить и тысячной доли того, что есть во мне".

Хотя если бы он написал только "Последний день приговоренного к смерти", "Отверженные", "Собор Парижской Богоматери", "Человек, который смеется", все равно стал бы знаменитым.

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Объявив изменником организовавшего переворот Наполеона III, вынужден был эмигрировать. Вне родины сенатор, пэр, академик останется почти двадцать лет ("горестно живу в труде и лишениях"), и вернется в Париж после смерти самозванца.

Церемонию похорон самого Гюго (гроб выставили под Триумфальной Аркой) посетило около миллиона граждан.

Оппозиционер

Гюго не боялся критиковать власть. Его пьеса "Король забавляется" – о Франциске I, возведшем абсолютизм в ранг внутренней политики: "Что угодно королю – угодно закону". Чиновников назначал по произволу, парламентариев не ставил ни в грош, принуждая их покупать мандаты, мог уволить губернаторов скопом без объяснения причин, народ давил непосильными налогами.

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Король-самодур для своих плотских утех похищает юную дочь-красавицу придворного шута Трибуле. Искать справедливость? Увы, мужей и отцов осмелившихся вякать, казнили за госизмену.

И вот на столь "горячую" тему Гюго сочинил пьесу. Премьера состоялась в "Комеди Франсез" и после премьеры была запрещена.

Автор пытался, как и его герой-шут, бороться. Безуспешно. Показ возобновили только через полвека.

Кстати, оперу "Риголетто" Джузеппе Верди сочинил по мотивам "Король забавляется", где короля подменили герцогом.

Ад, в котором скучают

У Гюго едва не каждый абзац украшает афоризм:

Быть добрым очень легко, быть справедливым – трудно.

Нищета ведет к революции, революция – к нищете.

Маленький городок – это много ртов, которые говорят, и мало голов, которые думают.

Хуже ада, в котором мучаются, может быть только ад, в котором скучают.

"Я" одного человека обширнее и глубже, чем "Я" целого народа.

Засыпьте пропасть невежества, и вы уничтожите притон преступлений.

Любовь – как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца.

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