"Кишеньковий" ядерний реактор BWXT – армія США заявила, що така іграшка буде вже через 2 роки

Армія США матиме переносний ядерний реактор, щоб виробляти електроенергію для автономних операцій

До 2024 року армія США матиме переносний ядерний реактор: управління стратегічними можливостями Міністерства оборони США. укладено контракт на 300 мільйонів доларів з компанією BWXT Technologies Inc.

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Також ми писали про "СО2 під ковпаком: ловити вуглекислий газ та зберігати в батареї будуть в Італії". У пресрелізі відомства додано, що крім вимог Міністерства оборони США, ця технологія може бути розгорнута у разі реагування на стихійні лиха для подачі електроенергії у віддалені райони.

А також для спроб зневуглеводнення виробництва електроенергії. Щоб зробити реактор переносним, BWXT проэктує всі компоненти, включаючи активну зону реактора та компоненти його системи управління, у транспортних контейнерах завдовжки 20 футів (6 м), що відповідають стандарту ISO.

На місці система ядерного реактора буде зібрана лише за 72 години, а привезти обладнання можна як землею, так і повітрям / Фото: interestingengineering

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Це допоможе спростити транспортування повітрям, автомобільним, залізничним або морським транспортом. На місці система буде зібрана лише за 72 години. Реактор та паливо будуть доставлені на майданчик окремо.

Після складання та заправки установка буде ретельно протестована, щоб визначити, чи зможе вона надійно виробляти електроенергію для автономних операцій. Очікується, що система працюватиме протягом трьох років.

Весь цей час генерована нею потужність тестуватиметься на банках навантаження, щоб імітувати робочі навантаження, за яких вона працюватиме в реальних сценаріях. Після цього реактор буде розібрано і знову зібрано, щоб продемонструвати його портативність.

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Вся атомна галузь визнає, що вдосконалені реактори — це важливий крок уперед для задоволення потреб у електроенергії та виконання вимог щодо значного скорочення викидів вуглецю, — сказав Джо Міллер, президент BWXT. — Ми в захваті від цієї конкурсної заявки після багатьох років напруженої роботи нашої команди дизайнерів та інженерів.

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