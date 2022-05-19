Як тобі таке, Ілон Маск: Tesla Model 3 перетворили на електричний танк і зняли шалене відео

Tesla Model 3 превратили в электрический танк и сняли безумное видео

Німецькі блогери перетворили електрокар Tesla Model 3 на танк, щоб їздити бездоріжжям. Як видно з восьмихвилинного відео на YouTube, вони витратили місяць, додаючи до машини величезні ланцюги.

У результаті звичайний седан перетворився на шеститонний, повністю електричний позашляховик. А раніше ми писали, що Avio випробували двигун нового покоління M10 на рідкому метані та кисні.

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Автомобілі Tesla популярні серед любителів бездоріжжя через їхні потужні електричні силові агрегати і жахливий крутний момент: цей новий проект дійсно крутіший за попередні .

Перетворення електромобіля – це дорога, важка робота, і виробникам приємно бачити, що клієнти переобладнають автомобілі, тому що вони не можуть знайти те, що шукають. По-перше, цей монстр Tesla, безумовно, виглядає набагато крутішим і здатні, ніж довгоочікуваний Cybertruck компанії з виробництва електромобілів.

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Перероблений монстр Tesla виглядає набагато крутішим, ніж довгоочікуваний Cybertruck від компанії з виробництва електромобілів

Якщо виробники побачать життєздатний ринок для створення електричних квадроциклів та інших транспортних засобів для відпочинку, вони з більшою ймовірністю створять нові продукти. Це допоможе поширити любов до електромобілів дедалі ширше.

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