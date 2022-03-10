Як допомогти українській армії, маючи лише смартфон: інструкція для кібервійськ

Допомагати українській армії можна навіть без зброї / Фото: Колаж: Сьогодні
Обороняти Україну можна не лише з автоматом у руках. У сучасному світі не менш небезпечною зброєю може стати смартфон чи ноутбук.
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Що для цього потрібно
- Вступити до групи IT-армії у Telegram.
- Повідомляти про пересування російських військ, диверсантів у чат-боті STOP Russian War.
- Повідомляти про дезінформаторів та тих, хто розкриває розташування українських військ, у чат-боті StopRussia.
- Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чат-боті Ukraine avanger bot.
- Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.
- Передавати зафіксовані воєнні злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чат-боті TRIBUNAL.UA.
- Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та Telegram-каналу Ищи своих.
Як ми писали раніше, українські хакери плідно борються з ворогом у Мережі. Щодня вони зламують російські сайти, паралізуючи роботу різних сервісів.