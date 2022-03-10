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Як допомогти українській армії, маючи лише смартфон: інструкція для кібервійськ

Руслан Антонов
10 березня, 12:33
Україна вже 14 днів відбиває атаки російської армії. Поки наші солдати дають відсіч окупанту на полі бою, ви можете допомогти захистити Батьківщину не виходячи з дому

Допомагати українській армії можна навіть без зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

Обороняти Україну можна не лише з автоматом у руках. У сучасному світі не менш небезпечною зброєю може стати смартфон чи ноутбук.

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Що для цього потрібно

  • Вступити до групи IT-армії у Telegram.
  • Повідомляти про пересування російських військ, диверсантів у чат-боті STOP Russian War.
  • Повідомляти про дезінформаторів та тих, хто розкриває розташування українських військ, у чат-боті StopRussia.
  • Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чат-боті Ukraine avanger bot.
  • Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.
  • Передавати зафіксовані воєнні злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чат-боті TRIBUNAL.UA.
  • Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та Telegram-каналу Ищи своих.

Як ми писали раніше, українські хакери плідно борються з ворогом у Мережі. Щодня вони зламують російські сайти, паралізуючи роботу різних сервісів.