Як допомогти українській армії, маючи лише смартфон: інструкція для кібервійськ

Допомагати українській армії можна навіть без зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

Обороняти Україну можна не лише з автоматом у руках. У сучасному світі не менш небезпечною зброєю може стати смартфон чи ноутбук.

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Що для цього потрібно

Вступити до групи IT-армії у Telegram.

Повідомляти про пересування російських військ, диверсантів у чат-боті STOP Russian War.

Повідомляти про дезінформаторів та тих, хто розкриває розташування українських військ, у чат-боті StopRussia.

Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чат-боті Ukraine avanger bot.

Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.

Передавати зафіксовані воєнні злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чат-боті TRIBUNAL.UA.

Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та Telegram-каналу Ищи своих.

Як ми писали раніше, українські хакери плідно борються з ворогом у Мережі. Щодня вони зламують російські сайти, паралізуючи роботу різних сервісів.