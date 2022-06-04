З людини – у кіборги: роздруковане на 3-D принтері вухо успішно пересадили жінці

Роздруковане на 3D принтері вухо біотехнологи успішно пересадили жінці / Фото: interestingengineering,

Американська біотехнологічна компанія щойно оголосила про успішну пересадку роздрукованого на 3D-принтері людського вуха пацієнту, про що спочатку повідомила The New York Times. Компанія 3DBio Therapeutics з Квінса надрукувала вухо, використовуючи власні клітини пацієнта.

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Також ми писали, що пікап Ford F-150 Lightning здатний "освітлювати" будинок кілька днів. Пацієнтка, 20 років, народилася з вродженим дефектом, через який у неї залишилося маленьке і деформоване праве вухо. На думку експертів у цій галузі, це приголомшлива розробка та захоплюючі новини в галузі тканинної інженерії.

3D-друкарське вухо було виготовлено за формою, яка точно відповідала справжньому лівому вуху жінки / Фото: interestingengineering

За даними 3DBio Therapeutics, 3D-друкарське вухо було виготовлено за формою, яка точно відповідала лівому вуху жінки. Після завершення вухо було успішно пересаджено на голову пацієнта у березні цього року.

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За словами компанії, вухо продовжуватиме регенерувати хрящову тканину з часом, надаючи йому вигляду і відчуття природного вуха.

Відповідаючи на питання безпеки використання штучних органів, 3DBio заявила, що федеральні регулюючі органи переглянули дизайн дослідження та встановили суворі виробничі стандарти. Дані будуть опубліковані в медичному журналі, коли дослідження буде завершено у встановленому порядку.

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