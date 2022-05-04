Історики знайшли записи про суд над свинею: її засудили до страти

У Франції свиней засуджували до смертної кари / Фото: Колаж: Сьогодні

У середні віки тварин судили нарівні з людьми. Вони могли чинити різні злочини, у тому числі вбивства, псування врожаю та майна.

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У разі визнання винними більші тварини піддавалися смертній карі або вигнанню, а дрібніші відлучалися від церкви або засуджувалися церковним трибуналом.

Історик знайшли записи одного з найвідоміших судових процесів над твариною, що відбувся 9 січня 1386 року у Франції.

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Молоду свиню затримали за те, що вона напала на 3-місячне немовля в його ліжечку, кусала і терзала його обличчя, що призвело до смерті немовляти.

Свиню заарештували за вбивство та посадили до в'язниці, а потім віддали під суд. Свиню визнали винною і засудили до "нанесення каліцтв передніх кінцівок" з подальшою стратою через повішення.

У день страти свиню одягли в жилет, рукавички та пару кальсон і відвели на шибеницю на ринковій площі, де й закінчився її життєвий шлях, пише ancient-origins.net.