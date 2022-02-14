Інженери зібрали електросамокат-позашляховик

Позашляховик-самокат буде повільним, зате їздить стежками
Jeep та Razor представили новий спільний електросамокат. Він має спеціальні колеса, розраховані на поїздки бездоріжжям.
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Електросамокат RX200 має середній показник швидкості – 19 км/год. Однією повною зарядкою акумулятора вистачить на 40 хвилин їзди, пише Engadget.
Стиль, схожий на джип може отримати щось грубіше, ніж звичайні електронні скутери. Ціна питання – 499 доларів. Електронний велосипед Jeep, для порівняння, коштує 5899 доларів.
Електросамокат має заднє дискове гальмо і подвійні фари, встановлені на кермі, та представлений в оливково-сірому кольорі.
Це не найшвидша машина у своєму роді, але поєднання широкої конструкції з надувними пневматичними шинами обіцяє зручну та чіпку їзду стежками.
Раніше ми писали:
- Перший вирок з електросамокатів. Чи масово саджатимутьза наїзд на пішоходів.
- Ми також розібралися, чого не вистачає у законі про легкий електротранспорт.
- Верховна Рада зробила крок, щоб "вигнати" електросамокати та гіроборди з тротуарів.