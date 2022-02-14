Инженеры собрали электросамокат-внедорожник

Внедорожник-самокат будет медленным, но зато ездит по тропам

Jeep и Razor представили новый совместный электросамокат. Он имеет специальные колеса, рассчитанные на поездки по бездорожью.

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Электросамокат RX200 имеет средний показатель скорости – 19 км/ч. Одной полной зарядки аккумулятора хватит на 40 минут езды, пишет Engadget.

Стиль, похожий на джип может получить что-то более грубое, чем обычные электронные скутеры. Цена вопроса – 499 долларов. Электронный велосипед Jeep, для сравнения, стоит 5899 долларов.

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Электросамокат имеет задний дисковый тормоз и двойные фары, установленные на руле, и представлен в оливково-сером цвете.

Это не самая быстрая машина в своем роде, но сочетание широкой конструкции с надувными пневматическими шинами обещает удобную и цепкую езду по тропам.

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