Instagram відкрив для всіх користувачів функцію, доступну раніше лише обраним

Instagram відкриває можливість ділитися посиланнями у "сторіс"

Ця функція дозволяє прикріпити веб-посилання на свій пост в Stories – це може бути посилання на товар, реклама сайту або корисна інформація на додаток до фото або відео. Раніше ми писали, що Instagram попереджатиме про збої в соцмережі.

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Раніше додавати лінки могли лише впливові компанії та користувачі з певною кількістю підписників. Зараз же заробляти на рекламі зможуть навіть блогери-початківці, пише techradar.com.

Як користуватися функцією: