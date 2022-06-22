Їм ніколи: чому розвинені цивілізації не поспішають на Землю – раптово вчених осяяло

Інопланетні цивілізації не поспішають знайомитись із землянами, бо зайняті один одним

Землі вже 4,54 мільярда років, але поки що немає конкретних доказів того, що позаземне життя відвідувало планету: і вчені додумалися чому. Щоб вирішити це питання, два астробіологи вигадали пояснення.

Також ми писали, що китайський телескоп Sky Eye виявив сигнали від радіоперешкод, а не інопланетян. Відповідно до теорії вчених, розвинені цивілізації у космосі можуть придушуватись агресивнішими інопланетними жителями, які не дозволяють їм приходити чи контактувати з людьми.

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Їхній аргумент спрямований на вирішення парадоксу Фермі. В 1950 відомий фізик Енріко Фермі під час обіду поділився з колегами-вченими своїми думками про позаземне життя. Відповідно до інституту SETI, Фермі запитав, чи існують розумні цивілізації в космосі, чому вони ще не відвідали Землю.

Його коментарі прозвучали після обговорення серед учених того, що в галактиці може існувати багато складних суспільств. Але десь у цьому реченні його податливий мозок зрозумів, що якщо їх багато, то дехто, можливо, розвалився.

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Він зазначив, що будь-яка цивілізація зі скромною кількістю ракетних технологій та нескромним імперським стимулом вже колонізувала б галактику.

Можливо інопланетяни

Цей розумовийВчений також сказав, що кожна зіркова система може бути "взята під крило" такою імперією протягом кількох десятків мільйонів років, що може здатися довгим, але досить коротким у порівнянні з віком галактики.Але з усіма сучасними науковими досягненнями поки що немає чітких вказівок на те, що позаземне життя може існувати. Хоча сигнали, знайдені обсерваторіями та телескопами, можуть уловити або не вловити повідомлення від них.

Нова теорія називається надлінійним масштабуванням, що може пояснити, чому люди досі не зіштовхнулися з інопланетянами незважаючи на те, що всесвіт складається з трильйонів планет, які потенційно сповнені життя.

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Можливо, як і люди, інопланетяни зайняті один одним, тому ще не прийшли на Землю та не досліджували космос за межами своїх кордонів.

Також ми писали, що SpaceX здійснив 3 космічні польоти менше, ніж за дві доби.