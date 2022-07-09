Ілон Маск відмовився від покупки Twitter

Ілон Маск передумав купувати Twitter. Колаж "Сьогодні"

Засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розриває угоду на 44 мільярди доларів на покупку Twitter

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на заяву, яку Маск подав Комісії з цінних паперів та бірж.

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Потенційний покупець не зміг отримати точних даних про кількість спам-акаунтів у соціальній мережі. Згідно з угодою, власник Tesla та SpaceX має заплатити за соцмережу 44 мільярди доларів.

Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав чи відмовився" передати інформацію, яка б допомогла Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.

Голова правління Twitter Брет Тейлор оперативно відреагував на цю заяву, повідомивши, що рада директорів компанії, як і раніше, очікує на повне завершення угоди за погодженою ціною і планує подати до суду для забезпечення дотримання угоди. За умовами угоди Маск погодився заплатити 1 мільярд доларів, якщо він відмовиться від покупки компанії.

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Поставив Twitter на паузу

Ціна акцій Twitter впала на 20 відсотків одразу після новини про утримання угоди, тоді як Tesla, гендиректором якої є Ілон Маск, зросла на 6 відсотків.

Призупинення угоди є останнім ударом по спробі Маска захопити цю соціальну мережу. Спочатку компанія оголосила про так звану міру "отруйної пігулки", щоб запобігти поглинанню, перш ніж наприкінці квітня погодилася на викуп.

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