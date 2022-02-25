Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну

Угруповання вирішило підтримати Україну кібератакою на РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.

Про це організація написала у Twitter.

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Що саме написали?

"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", — йдеться у повідомленні.

Також організація додала до повідомлення шехтеги "Ukraine" та "Anonymous".

Путін розпочав війну

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операціюна території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

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"Наша мета — денацифікація та демілітаризація", — сказав глава РФ.

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