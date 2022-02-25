Хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну

Группировка решила поддержать Украину кибератакой на РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.

Об этом организация написала в Twitter.

Реклама

Что именно написали?

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.

Также организация добавила к сообщению шехтеги "Ukraine" та "Anonymous".

Путин начал войну

Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

Реклама

"Наша цель – денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.

Читайте также