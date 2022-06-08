Грінпісу і не снилося: найбільша у світі парова електростанція з'явиться на Середньому Сході

Найбільша у світі парова електростанція з'явиться на Середньому Сході / Фото: interestingengineering

Гірничодобувна компанія MA'ADEN із Саудівської Аравії та GlassPoint, американський постачальник рішень для сонячної енергетики, підписали початкову угоду щодо будівництва найбільшої у світі парової електростанції сонячної енергії.

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За даними Arab News, новий об'єкт допоможе гірничодобувній компанії скоротити викиди вуглецю приблизно 600 000 тонн на рік. Нова сонячна теплова електростанція MA&AA Solar 1 буде розташована в Рас-ель-Хайрі, Саудівська Аравія, і використовуватиме енергію сонця для виробництва пари.

Нова еко-електростанція скоротить викиди вуглецю приблизно на 600 000 тонн на рік / Фото: interestingengineering

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У рамках угоди GlassPoint буде поставляти MA'ADEN промислової сонячної пари, який використовуватиметься для виробництва алюмінію на заводі з переробки бокситів. Більшість нафтопереробних заводів використовують вугілля або газ для кип'ятіння води, щоб отримати пару, яка йде на переробку бокситів.

Це перший етап виробництва алюмінію. Для порівняння, GlassPoint використовуватиме великі вигнуті дзеркала, що висять усередині теплиць, щоб відбивати сонячне світло на труби, щоб вода всередині могла кипіти та утворювати пару.

Після побудови цей об'єкт стане найбільшою промисловою сонячною паровою електростанцією у світі і першою розгорнутою як у Саудівській Аравії, так і в ланцюжку постачання алюмінію.

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