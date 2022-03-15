Google запустив на Android сповіщення про повітряну загрозу: як це працює

Смартфон підкаже, коли потрібно бігти в укриття / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Спеціально для цього Google запустив на смартфонах з операційною системою Android сповіщення про повітряну загрозу.

Читайте також: В українській кіберармії вже 300 тисяч людей: як туди потрапити та чим вони займаються

Реклама

Як увімкнути функцію оповіщення

Функція оповіщення про повітряну тривогу запрацює автоматично. Потім у вікні сповіщення у вас буде можливість відключити її.

Як вона працює

У разі загрози обстрілу у вашому регіоні на екрані смартфона з'являється вікно з повідомленням про тривогу та рекомендацією пройти в укриття. Після скасування повітряної тривоги смартфон видасть відповідне повідомлення.

Реклама

Ця функція використовує лише приблизне місце розташування, орієнтуючись на вишки зв'язку, куди підключається ваш гаджет.

Google зазначає, що ви можете не отримати всі офіційні сповіщення про тривогу і не повинні рівнятися на ці оповіщення як на єдине джерело інформації.

Реклама

Яка альтернатива

Ще в перші дні війни в Україні випустили програму "Повітряна тривога", яка інформує населення про загрозу повітряної атаки з боку Росії.

Програма доступна на смартфонах з операційними системами Android та iOs і вже доступна для завантаження Google Play Market і AppStore.