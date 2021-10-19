Google представить Pixel 6 і Pixel 6 Pro: де і о котрій дивитися

Презентація Google Pixel 6 і Pixel 6 Pro
Незважаючи на те, що інсайдери злили практично всю інформацію про новинки, фанати продукції хочуть дочекатися офіційного представлення. вчора Apple презентував новий MacBook Pro: особливості, характеристики і ціни.
О котрій і де дивитися
Презентація пройде у вівторок, 19 жовтня, початок – о 20:00 за київським часом. Дивитися пряму трансляцію можна на каналі компанії в Youtube, а також на нашому сайті в плеєрі нижче:
Яким буде Pixel 6 і Pixel 6 Pro
Панель камери і двоколірне розфарбування надають лінійці Pixel 6 унікальний вид, тепер його не сплутаєш з іншим смартфоном.
Стандартна модель Pixel 6 отримає дисплей діагоналлю 6,4 дюйма, роздільною здатністю 2340x1800 і частотою оновлення екрану 90 Гц.
За продуктивність смартфона буде відповідати восьмиядерний процесор власної розробки Google Tensor, 8 Гб оперативної пам'яті і 128/256 Гб – вбудованої. Розміри смартфона складуть 160,4 мм x 75,1 мм x 8,2 мм.
Pixel 6 Pro отримає дисплей з діагоналлю 6,71 дюйма, роздільною здатністю 1440x3120 і частотою оновлення екрану 120 Гц.
На борту той же 8-ядерний процесор Google Tensor, але вже 12 Гб оперативки, а обсяг всторенного сховища може становити 128, 256 або 512 Гб.
Стандартна версія буде комплектуватися подвійною камерою, прошка – трьома об'єктивами. Google, швидше за все, буде використовувати датчик Samsung GN1 і масивний 50-мегапіксельний, 1/1.31-дюймовий чип обробки зображень, який буде одним з найбільших на ринку.
Очікується, що новинка отримає довгоочікувані функції Live Translate для перекладу на іноземні мови з підключенням до інтернету або без нього і Magic Eraser для видалення об'єктів з фотографій одним дотиком.
Головні характеристики:
|Pixel 6
|Pixel 6 Pro
|Екран
|6,4'' (2340x1800) 90 Гц
|6,71'' (1440x3120) 120 Гц
|Процесор
|8-ядерний Google Tensor
|8-ядерний Google Tensor
|Оперативна пам'ять
|8 Гб
|12 Гб
|Вбудована пам'ять
|125/256 Гб
|128/256/512 Гб
|Ємність аккумулятору
|4614 мАг
|5000 мАч
|Операційна система
|Android 12
|Android 12
|Камера
|50 Мп (ширококутний) + 12 Мп (надширококутний)
|50 Мп (ширококутний) + 48 Мп (теле) + 12 Мп (надширококутний)
|Фронтальна камера
|8 Мп
|12 Мп
Скільки коштує
Вартість Pixel 6 і Pixel 6 Pro відрізняється в залежності від регіону. У США він буде дешевше, в Європі – дорожче. Так, за океаном ціна на Pixel 6 стартує від 600 доларів, на Pixel 6 Pro – від 900 доларів за модель з 128 Гб пам'яті.
У Європі продажі будуть стартувати вже з 650 євро (757 доларів), а в Великобританії – і зовсім 850 фунтів (1172 долара). До речі, відзначається, що в комплекті не йде зарядний пристрій, зате є кабель USB-C і перехідник з USB-C на USB-A.