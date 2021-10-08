Google привітав зі 150-ю річницею від дня народження легендарного українця

Івану Піддубному присвятили дудл / Фото: Wikipedia

Іван Піддубний народився в сім'ї потомственого козака Максима Піддубного на Полтавщині. Мати Івана також походила зі старовинної козацької родини.

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З самого дитинства Піддубний виділявся богатирським здоров'ям і силою. А потім захопився важкою атлетикою і деякий час виступав у цирку, поки не познайомився з боротьбою.

Надалі легендарний атлет шість разів ставав чемпіоном світу в греко-римській боротьбі. За 40 років виступів він не програв жодного змагання, турніру або чемпіонату!

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Незважаючи на світову славу, останні роки життя Піддубний провів у злиднях і помер від інфаркту 8 серпня 1949 року. Поховали його в Ейськом парку (Краснодарський край, Росія), який нині носить ім'я Івана Піддубного.

До 150-річчя від дня народження легендарного українця Національний банк України випустив пам'ятну монету із зображенням спорстмена.

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У 2014 році в Росі випустили фільм "Піддубний" зі скандальним Михайлом Пореченковим в головній ролі, але картина в Україні заборонена через пропагандистської зміст.

Google Doodle – тематичні малюнки Google – своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, які з'являються на головній сторінці пошуковика.