Google та Meta закликали безкоштовно показувати рекламу фондів допомоги Україні

Дубілет звернувся до Meta і Google / Фото: Колаж: Сьогодні

З моменту вторгнення Росії в Україну було запущено системні рекламні кампанії зі збору коштів на гуманітарні потреби у різноманітних сервісах.

Спеціальну сторінку для пожертвувань було створено разом з НБУ та дублюючу – з НАЗК.

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Дубілет зазначив, що зараз реклама цих сервісів фінансується зі своїх коштів, тому він просить допомогти з розповсюдженням реклами.

"У мене велике прохання до Google, Meta та інших великих рекламних майданчиків світу, а також світових ЗМІ. Ми не просимо допомогти нам фінансово, але просимо виділити під нашу соціальну кампанію безкоштовні рекламні ресурси (покази банерів). Повірте, це буде дуже ефективна допомога з вашого боку, оскільки цими кампаніями займаються професійно, а не за принципом "беремо те, що безкоштовно", – написав він у Telegram.

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