Google и Meta призвали бесплатно показывать рекламу фондов помощи Украине

Дубилет обратился к Meta и Google / Фото: Коллаж: Сегодня
С момента вторжения России в Украину были запущены системные рекламные кампании по сбору средств на гуманитарные нужды в различных сервисах.
Специальная страница для пожертвований была создана вместе с НБУ и дублирующая – с НАПК.
Дубилет отметил, что сейчас реклама этих сервисов финансируется из своих средств, поэтому он просит помочь с распространением рекламы.
"У меня большая просьба к Google, Meta и другим большим рекламным площадкам мира, а также к мировым СМИ. Мы не просим помочь нам финансово, но просим выделить под нашу социальную кампанию бесплатные рекламные ресурсы (показы баннеров).
Поверьте, это будет очень эффективная помощь с вашей стороны, поскольку этими кампаниями занимаются профессионально, а не по принципу "берем то, что бесплатно", – написал он в Telegram.
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