Гігантська чорна діра "з'їдає" по Землі за секунду вже 9 мільярдів років – вчені приголомшили відкриттям

Величезна чорна діра щомиті поглинає масу, еквівалентну всій Землі

Найшвидше зростаючу чорну дірку , яку будь-коли бачили, виявила Міжнародна дослідницька група: щомиті в діру "відлітає" маса, еквівалентна за розміром Землі .

Також ми писали, Ілон Маск заявив, що найпотужніша ракета Starship летить на орбіту. Міжнародна дослідницька група виявила, що ця гігантська чорна діра має масу, що в 3 мільярди разів перевищує масу Сонця, і гігант продовжує зростати.

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Чорна діра поглинає речовину в результаті процесу, що називається акрецією: вона висмоктує речовину з тонкого диска газу та пилу, що обертається навколо масивного об'єкта. Інші чорні дірки такого ж розміру перестали зростати мільярди років тому але ця нещодавно виявлена чорна діра продовжує рости.

Зараз вона у 500 разів більша, ніж Стрілець A, надмасивна чорна діра у серці Чумацького Шляху. Дослідники визначили, що нововідкрита чорна діра є найшвидшою чорною дірою, яка існувала за останні 9 мільярдів років.

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Нововідкрита чорна діра є найшвидшою, що існувала за останні 9 мільярдів років

При спостереженні із Землі діра виглядає лише трохи тьмяніше, ніж Плутон але досить яскраво, щоб бути поміченою спостерігачами в дуже темній області за допомогою добрих телескопів.

Тепер ми хочемо знати, чому ця чорна діра так відрізняється і чи трапилося щось катастрофічне? – йдеться у заяві провідного дослідника Крістофера Онкена, дослідника національного університету (ANU), – Можливо, дві великі галактики зіштовхнулися одна з одною, направивши в чорну дірку величезну кількість матеріалу, щоб підживити її.

Відкриття чорної діри, що росте, було зроблено в рамках дослідження південного неба SkyMapper, проведеного за допомогою 1,3-метрового телескопа в обсерваторії Сайдінг-Спрінг в Австралії.

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