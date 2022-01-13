Легендарну DOOM запустили за допомогою дискового телефону (відео)

Користувач зіграв у Doom з дискового телефону

Раніше, що цікаво, шутер Doom вже запускали на банкоматах, принтерах та навіть на калькуляторах.

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Автор відео лише продемонстрував процес гри, але не розкрив секрет, як примудрився додати телефон як пристрій введення.

Геймер g_calgaryу, втім, уточнив, що підключення дискового телефону до комп'ютера та налаштування були дуже важким завданням.

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Коментатори пишуть, що результат того вартий, хоча в процесі відбувається велика затримка між обертанням диска та діями у грі.

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Автор Doom Джон Ромер також прокоментував дії геймера, заявивши, що вже дзвонить у поліцію з дискового телефону поскаржитися на злочини Какодемона (круглий літаючий демон великих розмірів із гри).

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як 15-річний хакер зламав криптогаманець творця антивірусу McAfee та встановив на нього гру Doom.