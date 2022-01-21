Німеччина пішла війною на Telegram Дурова: що сталося

Telegram може зникнути як додаток

Вона закликала техоногігантів дотримуватися своїх принципів, підкресливши, що закликам до вбивства взагалі має бути місця ніде, тоді як месенджер їх допускає.

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Особливого розголосу набуло відео з військовим, який виступає категорично проти вакцинації та заявляє, що політиків за це розірвуть у шматки та розкидають у полях, пише Tagesspiegel.

Месенджер активно використовують антивакцинатори, прихильники теорії змов та неонацистських поглядів, кажуть німецькі чиновники.

Голова МВС Нижня Саксонія Борис Пісторіус також наголошує, що Telegram допомагає масштабно розповсюджувати погляди правих екстремістів.

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"Telegram став справжнім прискорювачем вогню для тих, хто зневажає державу, правих екстремістів та громадян Рейху", – наголосив він.

Наприклад, один із Телеграм-каналів закликав до вбивства прем'єра Саксонії Міхаеля Кречмера та прем'єра землі Мекленбург-Передня Померанія Мануели Шлезвіг.

У Telegram не відреагували на офіційні скарги Німеччини щодо таких каналів. Тому не відкидає закриття доступу до Telegram, якщо він продовжить порушувати закони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Telegram заблокував понад 1000 каналів на запит Apple.

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Крім того, Telegram дозволив користувачам приховувати спойлери про кіно та серіали.