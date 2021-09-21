Facebook підозрюють у шпигунстві за допомогою розумних окулярів

Окуляри Facebook і Ray-Ban підозрюють в можливості шпигунства

Окуляри Facebook і Ray-Ban оснащені лицьовою камерою, яку можна використовувати для фотозйомки і коротких відеороликів за допомогою голосових команд.

Європейські регулятори звернулися до Facebook з проханням продемонструвати, що світлодіодний індикатор, який загоряється під час зйомки, досить привертає увагу інших людей, які можуть потрапити на відео.

Регулятори стурбовані, що індикатор занадто маленький і є неадекватним механізмом для попередження людей про ризик бути записаними на приховану камеру, пише techcrunch.

"Ми знаємо, що у людей є питання про нові технології і про те, як вони працюють, і для нас важливо, щоб ми були частиною цієї розмови. Ми будемо працювати разом з нашими партнерами з регулювання, щоб допомогти людям краще зрозуміти, як працює ця нова технологія, і які засоби контролю у них є", – прокоментували претензії в Facebook.

Розумні окуляри від Facebook і Ray-Ban надійшли в продаж раніше в цьому місяці. Їх вартість в США склала 299 доларів. Facebook підтвердив, що в даний час вони також продаються в Ірландії, ЄС і в Великій Британії.

До речі, раніше ми писали, що Facebook, Twitter і LinkedIn блокують акаунти користувачів з Афганістану.