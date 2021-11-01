Україна відкрила свій павільйон у Дубаї. Чому це важливо для нашої країни

Україна на виставці у Дубаї відкрила свій павільйон

Що це за виставка та навіщо туди поїхали українці – давайте розбиратися.

ЩО ЗА ВИСТАВКА

Всесвітня виставка EXPO проводиться з 1851 року. Країни використовують її, щоб продемонструвати свої технічні та технологічні досягнення. Саме до виставки 1889 року в Парижі було збудовано знамениту Ейфелеву вежу.

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Цього разу з EXPO приймає Дубай. Виставка триває півроку – з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року. Головна тема – "Об'єднуючи уми, створюємо майбутнє", покликана сфокусувати увагу на протидії глобальним кліматичним змінам.

ЩО ТАМ РОБИТЬ УКРАЇНА

Наша делегація вирушила до Дубаю представити економічний та інвестиційний потенціал України перед світовим співтовариством та вперше бере участь із будівництвом власного павільйону.

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До делегації представників енергетичної галузі, яка представить досягнення та інновації в енергетиці, приєднався ДТЕК.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук: "Участь в EXPO важлива з погляду зміни міжнародного позиціонування України – країна має розглядатися не лише у контексті проблем у Східній Європі. Ми маємо розповідати про наш потенціал у вирішенні глобальних викликів людства – переході до сталого розвитку та протидії кліматичним змінам".

За словами Сахарука, Україна має значні ресурси для розвитку відновлюваної енергетики, розвитку циркулярної економіки (адже 94% сміття в Україні не переробляється, а просто завозиться на звалища).

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Лише за останні чотири роки потужності зеленого покоління електроенергії у нашій країні збільшились у шість разів, а кількість електромобілів подвоїлася.

"Для ДТЕК важливо стати частиною цієї масштабної події, продемонструвати на своєму прикладі, що Україна – це частина глобального руху декарбонізації", – вважає виконавчий директор ДТЕК.

"Ми бачимо, що стратегічний напрямок розвитку ДТЕК з вуглецевої нейтральності бізнесу – це той шлях, який обирають більшість учасників EXPO-2020. І ми переконані, що це той шлях, який дозволяє Україні здобути стійку конкурентну перевагу", – додав Сухарук.

"Декарбонізація – один із ключових глобальних трендів, що визначає зміни в енергетиці. Ключовими складовими процесу є збільшення потужностей із виробництва енергії з відновлюваних джерел, розвиток систем накопичення енергії, реалізація водневих проєктів та модернізація електромереж.