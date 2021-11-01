Украина открыла свой павильон в Дубае. Почему это важно для нашей страны

Украина на выставке в Дубае открыла свой павильон

Что это за выставка и зачем туда поехали украинцы – давайте разбираться.

ЧТО ЗА ВЫСТАВКА

Всемирная выставка EXPO проводится с 1851 года. Страны используют ее, чтобы продемонстрировать свои технические и технологические достижения. Именно к выставке 1889 года в Париже была построена знаменитая Эйфелева башня.

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В этот раз EXPO принимает Дубай. Выставка проходит полгода – с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Главная тема – "Объединяя умы, создаем будущее", призвана сфокусировать внимание на противодействии глобальным климатическим изменениям.

ЧТО ТАМ ДЕЛАЕТ УКРАИНА

Наша делегация отправилась в Дубай представить экономический и инвестиционный потенциал Украины перед мировым сообществом и впервые принимает участие со строительством собственного павильона.

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К делегации представителей энергетической отрасли, которая представит достижения и инновации в энергетике, присоединился ДТЭК.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук: "Участие в EXPO важно с точки зрения изменения международного позиционирования Украины – страна должна рассматриваться не только в контексте проблем в Восточной Европе. Мы должны рассказывать о нашем потенциале в решении глобальных вызовов человечества – переходе к устойчивому развитию и противодействие климатическим изменениям".

По словам Сахарука, у Украины есть значительные ресурсы для развития возобновляемой энергетики, развития циркулярной экономики (ведь 94% мусора в Украине не перерабатывается, а просто завозится на свалки).

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Только за последние четыре года мощности зеленого поколения электроэнергии в нашей стране увеличились в шесть раз, а количество электромобилей удвоилось.

"Для ДТЭК важно стать частью этого масштабного события, продемонстрировать на своем примере, что Украина – это часть глобального движения декарбонизации", – считает исполнительный директор ДТЭК.

"Мы видим, что стратегическое направление развития ДТЭК по углеродной нейтральности бизнеса – это тот путь, который выбирают большинство участников EXPO-2020. И мы убеждены, что это тот путь, который позволяет Украине получить устойчивое конкурентное преимущество", – добавил Сухарук.

"Декарбонизация – один из ключевых глобальных трендов, определяющий изменения в энергетике. Ключевые составляющие процесса – увеличение мощностей по производству энергии из возобновляемых источников, развитие систем накопления энергии, реализация водородных проектов и модернизация электросетей.