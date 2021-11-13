Єдиний у своєму роді iPhone продали за 86 тисяч доларів: у чому його особливість

iPhone з портом USB-C зробив студент із Швейцарії

Невідомий покупець на eBay віддав за експериментальний айфон 86 тисяч доларів. Багато експертів вважають це доказом того, що Apple необхідно впровадити порт USB-C в iPhone.

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"Якщо хтось готовий заплатити 86 тисяч доларів за застарілий iPhone тільки тому, що має порт USB-C, просто уявіть, наскільки популярним буде iPhone з USB-C", – міркують експерти.

iPhone із USB-C за 86 тисяч доларів виявився iPhone X з 2017 року. Іншими словами, хтось виклав майже сотню тисяч за айфон чотирирічної давності.

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Продавець попередив, що прототип небажано використовувати як повсякденний смартфон і рекомендував не намагатися його розібрати – це може призвести до поломки.