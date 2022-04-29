Джекпот часів римської імперії: аматор із металошукачем виявив скарб із 1290 монетами

У Швейцарії знайшли клад часів римської імперії / Фото: Колаж: Сьогодні

Археолог-аматор Даніель Людин за допомогою металошукача виявив неподалік замку Вільденштейн XIII століття у Швейцарії схованку з фрагментів глиняного посуду та монет, датованих приблизно 330 роком нашої ери.

Читайте також: У Британії виявлено могили десятків королів часів короля Артура

Реклама

Він звернувся за допомогою до фахівців, які акуратно викопали горщик та провели комп'ютерну томографію його вмісту.

Реклама

Загалом у горщику було 1290 монет часів правління імператора Костянтина Великого.

Монети складаються з мідного металу з дуже маленькою кількістю срібла. Вартість всіх монет, ймовірно, відповідала приблизно двомісячному заробітку солдата на той час, пише archaeologie.bl.ch.

Реклама

Раніше ми писали, що вчені знайшли "мертву зону" у Чорному морі, де застигнув час. У цьому регіоні зберігаються десятки стародавніх кораблів, що збереглися до сьогодні.