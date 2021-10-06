Древній меч на задньому дворі: незвичайна знахідка в Фінляндії

Історичну знахідку виявили на задньому дворі. Фото: pori.fi

Меч був виявлений в кінці липня Матті Рінтамааном, який купив свій перший металошукач всього двома тижнями раніше.

Початкові пошуки на власному подвір'ї результатів не дали, тоді він перебрався в батьківський двір, де і виявив історичну знахідку.

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Після перегляду великої кількості фотографій знахідки експерти Національної ради старожитностей підтвердили, що це дійсно старий метал, віком від 2000 до 4000 років, пише pori.fi.

Археологи вважають, що останки меча були перенесені туди разом з верхнім шаром грунту під час будівельних робіт багато років назад.

У Фінляндії було знайдено менше 200 бронзових предметів бронзового століття, з них тільки 25 – мечі або кинджали, так що це вкрай рідкісна знахідка. В Панеліа також знаходиться найбільший в Фінляндії курган бронзового століття – Королівська гробниця.

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Так зараз виглядає курган Королівська гробниця. Фото: Wikipedia