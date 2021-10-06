Древний меч на заднем дворе: необычная находка в Финляндии

Историческую находку обнаружили на заднем дворе. Фото: pori.fi

Меч был обнаружен в конце июля Матти Ринтамааном, который купил свой первый металлоискатель всего двумя неделями ранее.

Первоначальные поиски на собственном дворе результатов не дали, тогда он перебрался в родительский двор, где и обнаружил историческую находку.

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После просмотра большого количества фотографий находки эксперты Национального совета древностей подтвердили, что это действительно старый металл, возрастом от 2000 до 4000 лет, пишет pori.fi.

Археологи полагают, что останки меча были перенесены туда вместе с верхним слоем почвы во время строительных работ много лет назад.

В Финляндии было найдено менее 200 бронзовых предметов бронзового века, из них только 25 – мечи или кинжалы, так что это крайне редкая находка. В Панелиа также находится крупнейший в Финляндии курган бронзового века – Королевская гробница.

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Так сейчас выглядит курган Королевская гробница. Фото: Wikipedia